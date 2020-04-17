«Шахтёр» — «Слуцк»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Шахтер» — «Слуцк» в 5-м туре Высшей лиги чемпионата Беларуси сезона-2020.



Ставка: «Шахтёр» выиграет и не пропустит за 2.07.



«Три матча подряд «Шахтёр» не забивает. Вроде бы всё в порядке у команды Юрия Вернидуба с составом, с финансами. Относили «Шахтёр» к фаворитам сезона, думали, что солигорский клуб навяжет борьбу брестскому «Динамо» и БАТЭ. Но после победы над «Городеей» в гостях (2:0) три матча подряд «Шахтёр» не может забить. 0:0 сыграли с «Неманом» (там было в концовке попадание в штангу), после этого проиграли в Кубке Белоруссии «Динамо-Бресту» (0:2), а в последнем туре 0:0 со «Смолевичами» в гостях. Здесь буквально висели на воротах, но не забили. Огромное было преимущество, большое количество ударов команда нанесла, но в итоге 0:0.



Сейчас в гости к «Шахтёру» приезжает «Слуцк», который идёт достаточно уверенно, которому на расстоянии шутливо даёт установку Леонид Слуцкий, персонально обращаясь к Семёнову. Но мы видим, что, может быть, чуть перегорели футболисты «Слуцка». С «Витебском» они вынуждены были отыгрываться во втором тайме, сыграли 1:1. Полный набор «Слуцк» уже собрал. И ничья была, и поражение, и две победы.



Учитывая, что «Шахтёр» очень надёжно играет в обороне, думаю, «Слуцк» вряд ли сумеет забить. В обороне у Солигорска всё нормально, несмотря на два мяча, пропущенных на старте игры с «Динамо-Брест» в Кубке Белоруссии. Ну а впереди должна уже прилететь какая-то компенсация «Шахтёра» за упущенные шансы с «Неманом», «Смолевичами».



Мой прогноз — «победа «Шахтёра» всухую» за 2,07. Верю, что «Шахтёр», дважды обыгравший «Слуцк» всухую в прошлом сезоне, продолжит традицию», — сказал Генич.



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