«Белшина» — «Смолевичи»: прогноз Владислава Батурина на игру Высшей лиги Беларуси

Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч 5-го тура чемпионата Беларуси «Белшина» — «Смолевичи».



Ставка: ТМ 2 за 1.70.



«В Бобруйске на стадионе «Спартак» в очередном матче чемпионата Беларуси встретятся лучшие по итогам прошлого сезона клубы первой лиги, а в этом сезоне в Высшей лиге они замыкают турнирную таблицу после четырёх проведённых туров.



«Белшина» в прошлом сезоне стала чемпионом во втором по силе дивизионе, команда из Бобруйска опередила на четыре очка ФК «Смолевичи». В классе сильнейших старт у красно-чёрных выдался неудачным, и как следствие последнее место в турнирной таблице. Команда Эдуарда Градобоева потерпела три поражения подряд: от «Минска» (дома 1:3), «Торпедо-БелАЗа» (в гостях 0:1), «Городеи» (дома 0:1), и лишь в последнем матче ей удалось зацепить первое очко в выездной встрече против «Немана» (1:1).



ФК «Смолевичи» тоже пока обходится без побед и располагается в турнирной таблице рядом с «Белшиной». Команда Александра Бразевича проиграла ФК «Ислочь» (в гостях 0:1) и «Витебску» (дома 0:1), а вот таким серьёзным оппонентам, как «Динамо-Брест» (1:1) и «Шахтёр» (0:0), команда не уступила, сумев поделить очки.



В прошлом сезоне «Белшина» дома проиграла ФК «Смолевичи» (0:2), а в гостях завершила матч вничью (1:1). Голы обеим командам на старте сезона даются с огромным трудом, они рождаются в страшных муках. Ближайшие соперники не могут похвастать качественной атакой, и поэтому серьёзно хромает реализация. В обороне, особенно у гостей, дела обстоят получше, защита обеих команд выглядит, если сравнивать с атакой, более умелой, надёжной и качественной. Учитывая проблемы команд, их низкую результативность и тяжёлый набор очков на старте, что естественно не раскрепощает, а, скорее, наоборот, то предположу, что и в личном соперничестве эти коллективы много не забьют», — сказал Батурин.



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«Белшина» — «Смолевичи». Прогноз: берём коэффициент 2.45 в матче чемпионата Беларуси В Бобруйске состоится встреча худших клубов Высшей лиги Беларуси.