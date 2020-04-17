«Белшина» — «Смолевичи»: прогноз Михаила Поленова на матч Высшей лиги Беларуси

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 5-го тура Высшей лиги Беларуси «Белшина» — «Смолевичи».



Ставка: ТМ 1,5 гола за 2.41.



«Именно данное противостояние можно смело считать главным во всем мире в пятницу. Встречаются два основных аутсайдера Высшей Лиги. Именно соперники по грядущей очной встрече замыкают промежуточную турнирную таблицу. Пока эти коллективы в текущем чемпионате еще не побеждали, да и на двоих в их активе после четырех игр всего три очка.



“Белшина” и вовсе всего один раз не проиграла, потерпев три поражения в четырех матчах сезона. У этой команды все очень плохо с атакой, ведь футболисты клуба из Бобруйска забили только дважды. Не слишком далеко ушли и “Смолевичи”. Данный коллектив и вовсе забил всего один мяч в четырех встречах, но при этом умудрился набрать два очка.



Что вам можно предложить в очной битве двух аутсайдеров белорусского футбола, которые еще и крайне редко забивают? Конечно, я не жду много голов, а ожидаю низовой исход встречи. Именно поэтому не думаю, что даже минимальный верх здесь произойдет. Мой прогноз — тотал меньше 1.5 гола с коэффициентом 2.41», — сказал Поленов.



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«Белшина» — «Смолевичи». Прогноз: берём коэффициент 2.45 в матче чемпионата Беларуси В Бобруйске состоится встреча худших клубов Высшей лиги Беларуси.