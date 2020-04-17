Коронавирус сегодня. Прогноз заместителя мэра Москвы: пик придётся на ближайшие 2-3 недели

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова дала свой прогноз на пик распространения коронавирусной инфекции в России.



«Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости, скорее всего, придётся на следующие две-три недели. Двойная нагрузка ложится как на стационары, занятые борьбой с новой инфекцией, так и на другие больницы Москвы. На всё московское здравоохранение нагрузка выросла в разы», — заявила Ракова.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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