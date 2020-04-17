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Курс доллара сегодня, 17 апреля. Прогноз аналитика: рубль растет благодаря Германии

Курс доллара сегодня, 17 апреля. Прогноз аналитика: рубль растет благодаря Германии
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Аналитик «Открытие брокер» Андрей Кочетков дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.

«Власти ФРГ с 20 апреля разрешили возобновить работу малым магазинам при соблюдении санитарных мер. Кроме того, с 4 мая на всей территории Германии начнут работать школы, а также другие образовательные учреждения. Перезапуск немецкой экономики очень позитивно скажется на потреблении отечественного экспорта. В ожидании этого, а также на других позитивных сигналах о рестарте мировой экономки, которая восстановит глобальный сырьевой рынок, мы вчера и наблюдали неожиданно уверенное укрепление нацвалюты. Возможно, оно продолжится», – заявил Кочетков.

Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).

В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.

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