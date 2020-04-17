Коронавирус. Свежие новости. Прогноз украинского врача: 10 тыс. зараженных до конца апреля

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в стране.
«Динамика заражения коронавирусом в Украине протекает медленнее, чем в странах Евросоюза. Все благодаря принятым мерам. Например, от 100 до тысячи зараженных мы прошли за 9 дней. Италия — за 5 дней. При нормальной ситуации до конца апреля количество инфицированных в Украине достигнет десяти тысяч человек», — заявил Ляшко.
По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).
Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 17 апреля 2020
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:14
-
10:00
- 16 апреля 2020
-
19:30
-
19:00
-
18:08
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
09:59
- 15 апреля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:22
-
15:18
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30