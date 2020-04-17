Что делать с рублём сегодня. Прогноз трейдеров: резких колебаний не будет

Аналитики «Сбербанка КИБ» Юрий Попов и Николай Минко дали прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Курс рубля может упасть за отметку в 75 рублей, но только в случае новой сильной волны рискофобии на глобальных рынках. А её причиной может стать плохая отчётность компаний США за первый квартал текущего года, сезон публикации которой стартовал на этой неделе, а также дальнейшее ухудшение экономических показателей в США. В частности, это рост безработицы.



Накануне стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 11 апреля сократилось слабее ожиданий – до 5,245 млн. Притом что многие эксперты прогнозировали значение на уровне 5,1 млн. Тем самым предыдущее значение было пересмотрено до 6,615 млн с 6,606 млн. Уже вечером в четверг трейдеры оценили эту статистку, благодаря чему курс доллара немного укрепился ко всем валютам, в том числе к рублю», — отметили аналитики.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.



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