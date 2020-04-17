Коронавирус. Прогноз ученого: только в Петербурге могут заразиться 40 тыс. человек

Руководитель Межведомственной комиссии по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге Евгений Шляхто дал прогноз на число заразившихся в городе.



«При самом неблагоприятном развитии событий число пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге может достичь примерно 40 тысяч человек. Пока в городе все под контролем и нет необходимости тестировать всех подряд. Если понадобится, можно будет ослабить меры по борьбе с инфекцией. Но если ситуация будет ухудшаться, и у нас будут меняться меры и подходы», — заявил Шляхто.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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