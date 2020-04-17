«Белшина» — «Смолевичи»: ставка Александра Неценко на игру Высшей лиги Беларуси

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 5-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Белшина» — «Смолевичи»



Ставка: «Смолевичи» не проиграют и меньше 3 мячей в матче за 2.01.



«Обе команды – новички сезона, которые в прошлом году заняли два первых места в Первой лиге. Несмотря на то, что бобруйчане обошли оппонента в итоге на 4 очка в таблице, «Смолевичи» забрали у «Белшины» 4 очка. Дома она была обыграна 2:0, а в гостях была зафиксирована ничья 1:1. Нынешний сезон дивизионом выше тоже намекает на то, что шансы «Смолевичей» на очки выше, чем у соперника, хотя обе команды замыкают таблицу.



Оттолкнемся от соперников. «Смолевичи» пропустили всего 3 гола в 4 матчах, но давайте взглянем на их календарь – «Динамо» Брест (чемпион), «Ислочь» (5-е место), крепкий «Витебск» и «Шахтер» (3-е место). «Смолевичи» вели с «Динамо» в счете, но сыграли вничью, а в последнем туре экс-вратаря «Краснодара» и «Локомотива» Фильцова, допустившего приведшую к поражению ошибку с «Витебском», блестяще сменил Гомелько. Его действия и привели к тому, что солигорцев новичок турнира остановил, сыграв даже на ноль.



У «Белшины» всего 2 гола, оба на счету Ковеля и слабая игра на стандартах. Бобруйчане пропустили за 4 тура 6 голов. Оба матча на своем поле они проиграли. Только в последнем туре с «Неманом» удалось выцарапать ничью 1:1. Обе команды низовые. Предлагаю поставить на сумму двух условий – «Смолевичи» не проиграют, а тотал не превысит стандарт», — сказал Неценко.



Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров.

«Белшина» — «Смолевичи». Прогноз: берём коэффициент 2.45 в матче чемпионата Беларуси В Бобруйске состоится встреча худших клубов Высшей лиги Беларуси.