«Шахтер» — «Слуцк»: прогноз Александра Неценко на встречу чемпионата Беларуси

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 5-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Шахтер» — «Слуцк».



Ставка: победа «Шахтера» и меньше 4 мячей в матче за 1.95.



«Слуцк» на старте сезона превзошел все ожидания. Одиннадцатая команда прошлого сезона сейчас в топ-4, проиграв только один матч – чемпиону страны. В трех других команда Виталия Павлова уступала в счете, но собрала 7 очков со «Славией», «Ислочью» и «Витебском». Однако в 3 матчах из 4 срабатывала ставка «обе забьют». Кроме того, «Слуцк» пропускал в каждом туре, что намекает на гол «Шахтера».



Солигорцы с новым тренером и новой схемой попали в число главных неудачников старта сезона. «Шахтер» создает уйму моментов, но мяч не лезет в ворота. И только одна победа. Однако я бы заострил внимание на том, что в чемпионате «горняки» пропустили всего 1 мяч. Да, в Суперкубке и Кубке солигорцев изрядно потрепал чемпион, брестское «Динамо», но «Слуцк» намного скромнее, да и выжимает он сейчас максимум. Верю, что «Шахтер» прорвет, а у гостей не может длиться так долго успешная полоса. Победа солигорцев», — сказал Неценко.



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