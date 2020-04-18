«Ислочь» — «Славия»: прогноз Игоря Гамулы на матч 5-го тура чемпионата Беларуси

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 5-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Ислочь» — «Славия».



Ставка: ничья за 3.46.



“Ислочь” довольно неожиданно стартовала с двух подряд побед. С минимальным счетом (1:0) были обыграны “Неман” и “Смолевичи”. Однако затем последовал спад: команда проиграла дважды подряд, уступив “Слуцку” (2:3) и действующему чемпиону, “Динамо” из Бреста. “Ислочь” находится в середине промежуточной турнирной таблицы.



“Славия” играет крайне нестабильно и продолжает удивлять странными результатами. Коллективу из Мозыря удалось обыграть обоих лидеров белорусского футбола — БАТЭ и брестское “Динамо”. Однако в других матчах случилась потеря очков. “Славия” замыкает пятёрку лидеров в таблице. Хорошо, но могло быть и лучше.



Мне кажется, обе команды снова не продемонстрируют стабильную игру. Не слишком ровными выглядят их последние результаты. В таких матчах вполне можно ожидать равную игру и ничейный исход. Мой прогноз — ничья с коэффициентом 3.46».



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