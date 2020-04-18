«Рух» — «Минск»: прогноз и ставка Павла Занозина на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 5-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Рух» — «Минск».



Ставка: тотал меньше 1.5 гола за 2.64.



«Весь мировой спорт приостановлен, а в Белоруссии национальный чемпионат идёт полным ходом. В матче пятого тура встречаются “Рух” из Бреста и столичный “Минск”.



“Рух” оказался не слишком готов к выступлениям в элитном дивизионе белорусского футбола — клуб плетётся в конце промежуточной турнирной таблицы, занимая 13-е место. Брестская команда старается играть в крайне аккуратный и осторожный футбол: в четырех матчах с участием “Руха” было забито всего три мяча.



У “Минска” дела идут лучше. Столичный клуб замыкает десятку и играет куда результативнее. Тем не менее и у минчан есть проблемы: стартовали с двух побед, а затем потерпели два поражения кряду, при этом ни разу не поразив ворота соперников.



Абсолютно уверен, что матч должен получиться не слишком результативным и точно низовым. Иду на небольшой риск и ставлю на тотал меньше 1.5 гола. Не думаю, что “Рух” и “Минск” забьют больше одного мяча на двоих».



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