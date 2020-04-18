«Витебск» — «Динамо» Брест: прогноз Дмитрия Шнякина на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 5-го тура чемпионата Беларуси «Витебск» — «Динамо» Брест.



Ставка: победа «Динамо» за 1.70.



«Брестская команда — действующий чемпион. Начал чемпионат не так мощно, как от него ожидали. Однако с семью очками в активе “Динамо” отстает от лидеров всего на два очка. К тому же команда начинает постепенно набирать обороты. В прошлом туре Брест со счетом 3:1 уверенно расправился с “Ислочью”.



У “Витебска” на счету тоже семь очков, однако класс намного ниже. Стоит отметить, что футболисты этой команды очень часто играют низовые исходы. Ни в одном из их матчей в этом сезоне не был пробит тотал больше 2.5 гола. Вместе с соперниками “Витебск” в четырех матчах сподобился лишь на шесть забитых мячей.



По статистике личных встреч, доминирование на стороне действующего чемпиона. “Динамо” победило в четырех подряд последних матчах. Мне кажется, брестчане могут победить с верховым тоталом. Например, победа гостей и тотал больше 2.5 гола. Однако выберу более надёжный вариант. Поставлю на чистую победу “Динамо” из Бреста с коэффициентом 1.70».



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