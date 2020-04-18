«Рух» — «Минск»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Беларуси по футболу

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 5-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Рух» — «Минск».



Ставка: ничья за 3.24.



«Рух» сейчас находится в зоне вылета, а «Минск» в прошлом туре проиграл на своём поле БАТЭ (0:3), когда был забит гол прямым ударом с углового. Команды не впечатляют игрой на старте турнира. Правда, «Минск» обыграл столичное «Динамо» (3:2), но это было больше совпадение, так как слишком быстро «Минск» повёл — 3:0, и затем «Динамо» могло отыграться.



Рискнул бы и поставил в предстоящем матче на ничью. И те и другие будут довольны таким результатом, поэтому сыграют аккуратно, чтобы не упасть ещё ниже в таблице. Командам нужно набирать хотя бы по одному очку.



«Минск» регулярно пропускает голы, но всё зависит от того, с кем играет. В матчах с «Динамо» Минск или БАТЭ велика вероятность пропустить, а с «Рухом» она становится намного меньше. Потенциал «Руха» в атаке меньше, чем у претендентов на чемпионство. Вообще, в белорусском чемпионате редко кто выигрывает с разницей больше чем в один мяч. В основном идёт упорная борьба гол в гол. Вполне может быть ничья между примерно равными по классу командами, которые не очень умеют создавать моменты. Думаю, нас ждёт счёт 0:0 или максимум 1:1».



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