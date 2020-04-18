БАТЭ — «Торпедо» БелАЗ: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 5-го тура чемпионата Беларуси «БАТЭ» — «Торпедо» БелАЗ.



Ставка: победа «Торпедо» с форой (+1.5) за 1.57.



«В этом противостоянии не вижу явного фаворита. В активе БАТЭ шесть очков. «Торпедо» — лидер чемпионата перед этим туром, но команды находятся на расстоянии одной победы. В этой встрече БАТЭ может всё изменить, набрав три очка и тем самым догнав торпедовцев. БАТЭ играет дома, и этот фактор в пользу команды Кирилла Альшевского. Конечно, торпедовцы не будут мальчиками для битья, они показывают неплохой футбол, поэтому сложно выделить фаворита. БАТЭ постепенно прибавляет в игре, но если хозяева и победят, то с минимальным преимуществом.



БАТЭ в прошлом туре легко обыграл ФК «Минск» (3:0). Можно сказать, что БАТЭ тяжело вкатывается в сезон, но набирает форму. С ФК «Минск» Нехайчик забил удивительный гол, и помогли ошибки вратаря соперника. Были и другие моменты у БАТЭ, у того же Нехайчика. И всё же считаю, что «Торпедо» упрётся и вполне может быть ничья. БАТЭ сейчас немного предсказуемая команда, и «Торпедо» может выстроить игру таким образом, чтобы лишить противника козырей. У БАТЭ есть люди, которые ведут игру, и, если их закрыть, игра команды может сломаться».



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