Расписание матчей на 18 апреля: на что ставить, прогнозы и ставки

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 18 апреля.



Для любителей футбола и ставок суббота станет просто пиршеством на фоне скудных на события дней. Пятый тур чемпионата Беларуси завершится четырьмя матчами. «Ислочь» постарается прервать серию неудач в домашнем матче со «Славией». «Рух» сыграет с «Минском», «Витебск» на своем поле примет чемпиона – «Динамо-Брест».

Кстати, матч состоится именно в Витебске, власти разрешили командам играть, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции в городе. В завершающем матче БАТЭ померится силами с «Торпедо-БелАЗ». Торпедовцы едут в Борисов в статусе лидера, а хозяева постараются показать, что разгром «Минска» на прошлой неделе был началом возрождения команды. Следить за матчами очень удобно: начало — в 14:00 мск с интервалом в 2 часа.



Кроме того, в Беларуси состоится 6 матчей Первой лиги, турнир стартовал вчера. Два матча запланированы в чемпионате Таджикистана: «Душанбе 83» примет «Фаизканд», а «Регар-ТадАЗ» — «Истаравшан». 4 матча запланированы в Премьер-лиге Тайваня, а любителям никарагуанского футбола можно будет поставить сразу на 5 матчей чемпионата страны. Начало – в 23:55 мск.