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«Ислочь» — «Славия»: прогноз и ставка на матч 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу

«Ислочь» — «Славия»: прогноз и ставка на матч 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч пятого тура чемпионата Беларуси «Ислочь» — «Славия». Начало встречи — в 14:00 мск.

Ставка: победа «Ислочи» за 2.29.

«Статистика встреч в целом — за «Ислочь»: три победы в четырёх последних встречах. А два предыдущих домашних матча минчане выиграли с разницей в один гол. Собственно, котировки букмекеров выглядят вполне логично. Команды близки по общему уровню, но на стороне «волков» — домашний стадион и преимущество в свежести.

«Славия» проведёт четвёртую встречу за 13 суток, в условиях короткой «скамейки» подобный график кажется тяжёлым. «Ислочь» вылетела из Кубка Беларуси ещё на стадии четвертьфинала, а потому готовилась к матчу в привычном недельном цикле. Раз так, будет логичнее отталкиваться от хозяев.

Выбрал бы между двух вариантов — лобовая победа хозяев за солидный коэффициент 2.29, а также комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.69».

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Гости проведут четвёртый матч за 13 суток.
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