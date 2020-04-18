«Рух» — «Минск»: во сколько игра, прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Беларуси

18 апреля «Рух» принимает «Минск» в матче пятого тура чемпионата Беларуси. Начало — в 16:00 мск.

Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу брестчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.80. Успех минского клуба оценён букмекерами коэффициентом 2.93. Ничья идёт за 3.18.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси «Рух» — «Минск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.