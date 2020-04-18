«Рух» — «Минск»: во сколько игра, прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Беларуси
18 апреля «Рух» принимает «Минск» в матче пятого тура чемпионата Беларуси. Начало — в 16:00 мск.
Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу брестчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.80. Успех минского клуба оценён букмекерами коэффициентом 2.93. Ничья идёт за 3.18.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси «Рух» — «Минск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.
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«Рух» — «Минск». Прогноз: дебютант Высшей лиги Беларуси позволит зайти коэффициенту 2.55
За четыре игры брестчане пропустили лишь два гола. Оба — после угловых.
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