«Витебск» — «Динамо-Брест»: во сколько начало, прогноз и ставки букмекеров на матч
«Витебск» принимает «Динамо-Брест» в матче пятого тура чемпионата Беларуси. Начало — в 18:00 мск.
Эксперты считают фаворитом брестчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех команды из Витебска оценён букмекерами коэффициентом 5.95. Поставить на ничью можно за 3.68.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси «Витебск» — «Динамо-Брест» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.82. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.
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«Витебск» — «Динамо-Брест». Прогноз: Милевский и Кисляк покажут, кто в доме хозяин
Последние две домашние игры с «южанами» «северяне» проиграли.
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