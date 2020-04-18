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БАТЭ — «Торпедо» БелАЗ: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси по футболу в Борисове

БАТЭ — «Торпедо» БелАЗ: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси по футболу в Борисове
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч пятого тура чемпионата Беларуси БАТЭ — «Торпедо» БелАЗ. Начало — в 20:00 мск

Ставка: «Торпедо» не проиграет за 2.88.

«Подопечных Юрия Пунтуса ждёт поездка в Борисов к бывшему гегемону белорусского футбола. Соотношение побед в личных встречах в подавляющем большинстве на стороне БАТЭ (8:1), но и ничьи соперники катали тоже частенько — шесть раз.

В предыдущих двух турах борисовчане победили, однако говорить о каком-то возвращении пока едва ли приходится. Достаточно вспомнить недавнее поражение в первом матче полуфинала Кубка Беларуси в Мозыре (0:1), где качество футбола вновь оставляло желать лучшего.

«Торпедо» на старте сезона выглядит весьма почтительно и в предстоящем матче имеет шансы зацепиться за очки. Проверил бы классический Х2 за уверенный коэффициент 2.88. Пожалуй, шансы гостей хотя бы на ничью никак не меньше 35%».

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БАТЭ выиграл две последние игры, но говорить о возвращении гегемона пока не приходится.
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