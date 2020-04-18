БАТЭ — «Торпедо» БелАЗ: во сколько начало, прогноз и ставки букмекеров на матч в Беларуси
БАТЭ примет «Торпедо» БелАЗ в матче пятого тура чемпионата Беларуси. Начало — в 20:00 мск.
Эксперты считают явным фаворитом борисовчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех команды из Жодино оценён букмекерами коэффициентом 7.80. Поставить на ничью можно за 4.52.
Букмекеры считают, что матч белорусской лиги БАТЭ — «Торпедо» БелАЗ не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.
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