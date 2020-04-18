БАТЭ — «Торпедо» БелАЗ: во сколько начало, прогноз и ставки букмекеров на матч в Беларуси

БАТЭ примет «Торпедо» БелАЗ в матче пятого тура чемпионата Беларуси. Начало — в 20:00 мск.

Эксперты считают явным фаворитом борисовчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех команды из Жодино оценён букмекерами коэффициентом 7.80. Поставить на ничью можно за 4.52.



Букмекеры считают, что матч белорусской лиги БАТЭ — «Торпедо» БелАЗ не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!