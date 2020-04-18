«Витебск» — «Динамо» Брест: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 5-го тура чемпионата Беларуси «Витебск» — «Динамо» Брест.
Ставка: победа «Динамо» за 1.75.
«Брестское «Динамо» встречается с «Витебском». У «Витебска» уже 7 очков, команда Сергея Ясинского чувствует себя уверенно в турнирной таблице, по крайней мере, увереннее многих.
Брестское «Динамо» набирает ход. Хорошая победа в Кубке Белоруссии в матче с «Шахтёром», потом был успех в игре с «Ислочью». Сейчас матч на выезде, соперник неуступчивый. Но, на мой взгляд, «Динамо-Брест» просто сильнее. В прошлом сезоне две минимальные победы одержали динамовцы. Вообще, уже три раза подряд «Динамо» обыгрывало «Витебск» со счетом 1:0.
Можно было бы рассмотреть победу «Динамо» через низ. Но, мне кажется, и просто чистая победа гостей за 1,75 — вполне неплохой вариант. Все-таки играет фаворит с середняком».
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