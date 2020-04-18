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«Витебск» — «Динамо» Брест: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

«Витебск» — «Динамо» Брест: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 5-го тура чемпионата Беларуси «Витебск» — «Динамо» Брест.

Ставка: победа «Динамо» за 1.75.

«Брестское «Динамо» встречается с «Витебском». У «Витебска» уже 7 очков, команда Сергея Ясинского чувствует себя уверенно в турнирной таблице, по крайней мере, увереннее многих.

Брестское «Динамо» набирает ход. Хорошая победа в Кубке Белоруссии в матче с «Шахтёром», потом был успех в игре с «Ислочью». Сейчас матч на выезде, соперник неуступчивый. Но, на мой взгляд, «Динамо-Брест» просто сильнее. В прошлом сезоне две минимальные победы одержали динамовцы. Вообще, уже три раза подряд «Динамо» обыгрывало «Витебск» со счетом 1:0.

Можно было бы рассмотреть победу «Динамо» через низ. Но, мне кажется, и просто чистая победа гостей за 1,75 — вполне неплохой вариант. Все-таки играет фаворит с середняком».

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