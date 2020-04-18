БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 5-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ».



Ставка: индивидуальный тотал БАТЭ больше 1.5 мяча за 1.70.



«БАТЭ дома на «Борисов-Арене» будет принимать лидера чемпионата — «Торпедо-БелАЗ». Всё очень неровно, нестабильно и непредсказуемо в чемпионате Белоруссии. «Торпедо-БелАЗ» может проиграть минскому «Динамо», может обыграть другого лидера — «Энергетик БГУ». Матчи с участием команды Юрия Пунтуса, который начинал в БАТЭ и тренировал Александра Глеба на заре его карьеры, проходят примерно по одному сценарию. Три сухие победы у торпедовцев, проиграли тоже всухую.



БАТЭ вроде бы начал набирать форму. Хороший футбол команда показала против «Минска». Забили три мяча, а могли забить гораздо больше. Там и перекладина была, и штанга. Может быть, после тех оплеух, которые получила команда, проиграв «Славии», «Энергетику», она встрепенется, будет более мотивированной. Видеть БАТЭ в середине таблицы непривычно. Если же удастся обыграть «Торпедо», то БАТЭ с ним сравняется.



В последних шести матчах БАТЭ стабильно забивает минимум два мяча. Пока только от минского «Динамо» два мяча пропустило «Торпедо». Думаю, атака БАТЭ доставит жодинскому клубу немало проблем. Мой прогноз — индивидуальный тотал БАТЭ больше 1,5 мяча за 1,7. Можно сыграть и победу хозяев через тотал больше 1,5».



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