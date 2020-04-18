«Халапа» — «Реал Эстели»: прогноз и ставка на матч чемпионата Никарагуа по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Никарагуа «Халапа» — «Реал Эстели».



Ставка: «Реал Эстели» победит с форой (-1.5) за 2.62.



«На последние четыре матча «Халапы» пришлось поровну ничьих и поражений. Команда умудрилась отобрать очки у многократного чемпиона страны «Дирьянхена» (0:0), но потерять их в матче с одним из аутсайдеров Клаусуры — «Лас Сабанас» (0:0). Более того, за это время она смогла затолкать лишь один гол — в концовке встречи с лидером «Манагуа» (1:6).



«Реал Эстели», напротив, пропустил всего два, да и в целом выглядит предпочтительнее. Степень ответственности предстоящего матча наверняка вынудит клуб предельно сконцентрированно играть в обороне. Подумать над ставкой «Халапа» не забьет за коэффициент 2.09 вполне можно.



С 2013 года соперники провели 21 матч. 13 раз выиграл «Реал Эстели», всего три матча остались за «Халапой». Остальные пять не выявляли победителей. Примечательно, что 10 побед из 13 «Реал Эстели» одержал с разницей минимум в два мяча. А последняя выездная победа над «Халапой» и вовсе завершилась с невероятным счетом — 10:0. Поэтому вариант П2 с форой -1.5 за коэффициент 2.62 выглядит заманчиво».

Статистический прогноз: «Халапа» — «Реал Эстели», ставка на матч чемпионата Никарагуа Берём коэффициент 2.62 на матч последнего тура регулярного чемпионата Никарагуа.