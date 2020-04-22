«Куктош» — «Худжанд»: прогноз и ставка на матч чемпионата Таджикистана по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч третьего тура чемпионата Таджикистана «Куктош» — «Худжанд».

Ставка: победа «Худжанда» + обе забьют за 2.93.

«В прошлом сезоне «Худжанд» финишировал вторым, а «Куктош» — шестым, но отстал от третьего места всего на три очка. Календарь у «орлов» на старте сезона оказался вполне рабочим: в первом туре они на чужом поле по делу обыграли крепкий ЦСКА-Памир (3:1), а вот затем случилась осечка.



В родных стенах северяне уступили скромному «Хатлону» (2:3), проспав дебют встречи. Получили 0:2 уже к 35-й минуте, после чего так и не смогли оживить интригу. Несмотря на скользкий счёт, победа гостей получилась довольно уверенной. Второй мяч они пропустили только на 97-й минуте.



У «Куктоша» дела идут чуть лучше. Ничья с крайне неудобным «Регаром-ТадАЗ» (0:0) в первом туре — уже неплохо. Во втором туре команда добилась разгромной победы на выезде в матче с «Истаравшаном» (3:0), хотя гордиться тут особо нечем. Дело в том, что гости играли в большинстве с 17-й минуты, однако больше часа не могли открыть счёт. Хозяева недотерпели до финального свистка 15 минут.



Букмекеры не сомневаются в победе «Худжанда», дело прежде всего в статистике их встреч. «Орлы» одержали шесть побед из шести возможных, три из них — на выезде. При этом «Куктош» сумел отличиться в трёх предыдущих случаях из четырёх, а гости на старте сезона много забивают и пропускают».