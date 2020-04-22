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«Куктош» — «Худжанд»: во сколько начало, прогнозы и ставки на матч чемпионата Таджикистана

«Куктош» — «Худжанд»: во сколько начало, прогнозы и ставки на матч чемпионата Таджикистана
Ставки / Прогнозы 0

В матче третьего тура чемпионата Таджикистана «Куктош» примет «Худжанд». Начало встречи — в 16:00 мск.

Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Худжанда» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех «Куктоша» оценён букмекерами коэффициентом 5.80. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.35.

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Таджикистана 19 апреля «Куктош» — «Худжанд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.63, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.28.

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«Куктош» — «Худжанд». Прогноз: берём коэффициент 2.93 в матче чемпионата Таджикистана
Все шесть предыдущих очных встреч завершились в пользу «орлов».
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