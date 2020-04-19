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«ЦСКА-Памир» — «Локомотив-Памир»: прогноз и ставка на матч чемпионата Таджикистана

«ЦСКА-Памир» — «Локомотив-Памир»: прогноз и ставка на матч чемпионата Таджикистана
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Таджикистана «ЦСКА-Памир» — «Локомотив-Памир».

Ставка: ЦСКА-Памир не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.02.

«Дерби двух команд из Душанбе, которые начали сезон по-разному. «ЦСКА-Памир» в прошлом розыгрыше чемпионата Таджикистана выступил более чем достойно и занял четвёртое место, до бронзовых медалей не хватило всего одного очка. А вот «Локомотив-Памир» — новичок элитного дивизиона.

Тем не менее после двух туров «Локомотив-Памир», набрав 4 очка, занимает четвёртое место, тогда как сосед потерпел два поражения и находится на дне турнирной таблицы. На первый взгляд, такой результат кажется сенсацией. Однако многое решил календарь.

Ближайший соперник ЦСКА заметно уступает предыдущим, так что разозлённые «армейцы» наверняка агрессивно проведут дебют в надежде одержать первую победу в сезоне. Состав у гостей крепкий, лёгкой прогулки тут точно не будет. И всё же коэффициент в районе двойки на хозяев кажется завышенным. Думаю, П1 должна оцениваться в районе 1.80.

Будем отталкиваться от фаворита. После двух поражений подопечные Сергея Жицкого постараются надёжнее сыграть в обороне, так что града голов не ждём. Любопытно выглядит 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за крепкий коэффициент 2.02. Вариант попроще — гости не забьют в первом тайме за 1.67».

«ЦСКА-Памир» — «Локомотив-Памир». Прогноз: нервное дерби в Душанбе
ЦСКА не набрал очков в двух стартовых турах и будет очень зол.
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