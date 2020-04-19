«Истиклол» — «Хатлон»: прогноз и ставка на матч чемпионата Таджикистана

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Таджикистана «Истиклол» — «Хатлон».
Ставка: победа «Истиклола» в первом тайме с форой (–1) за 1.73.
«Истиклол» — «Хатлон» — центральный матч 3-го тура чемпионата Таджикистана. Причина банальна — именно эти клубы возглавляют турнирную таблицу. Они набрали шесть очков из шести возможных, тогда как все остальные не смогли избежать осечек.
Букмекеры игнорируют таблицу и не видят интриги, лобовая победа хозяев идёт за смешной коэффициент 1.09. Это вполне логично, разница в уровне составов гигантская. Статистика их встреч тоже не оставляет вариантов: клуб из Душанбе одержал 11 побед на своём поле из 12 возможных.
В предыдущих турах «Истиклол» не откладывал дело в долгий ящик и открывал счёт к исходу получаса. От этого и будем отталкиваться. П1 с форой -1 в первом тайме идёт за коэффициент 1.73, вариант посмелее — ИТБ 1.5 гола «Истиклола» в первом тайме за 2.09. На своём поле «львы» часто одерживают крупные победы, так что гостей ждёт настоящее испытание».
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