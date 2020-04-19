«ЦСКА-Памир» — «Локомотив-Памир»: во сколько начало, кто победит, прогноз и ставка на матч

19 апреля в матче третьего тура чемпионата Таджикистана «ЦСКА-Памир» примет «Локомотив-Памир». Начало встречи — в 14:30 мск.

Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «ЦСКА-Памир» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех «Локомотива-Памир» оценён букмекерами коэффициентом 3.25. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.64.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Таджикистана 19 апреля «ЦСКА-Памир» — «Локомотив-Памир» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.63, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.28.

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