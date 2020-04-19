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«Истиклол» — «Хатлон»: котировки на матч лидеров чемпионата Таджикистана, прогноз и ставки

«Истиклол» — «Хатлон»: котировки на матч лидеров чемпионата Таджикистана, прогноз и ставки
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В матче 3-го тура чемпионата Таджикистана «Истиклол» примет «Хатлон» 19 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск.

Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Истиклола» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.09. Успех «Хатлона» оценён букмекерами коэффициентом 16.75. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.40.

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Таджикистана 19 апреля «Истиклол» — «Хатлон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.23, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.64.

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«Истиклол» стартовал в двух побед в двух матчах, такой темп выдержал только «Хатлон».
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