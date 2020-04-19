Расписание матчей на сегодня, 19 апреля: на что ставить, календарь футбольных игр

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 19 апреля.
Продолжается чемпионат Таджикистана, третий тур в разгаре. В 17:00 стартуют игры ЦСКА-Памир — «Локомотив-Памир», а также «Истиклол» — «Хатлон». Поединок между «Куктошем» и «Худжандом» перенесён на 22 апреля.
Вернулся и чемпионат Туркменистана. Сегодня «Алтын Асыр» принимает «Копетдаш Ашхабад». Начало матча — в 15:00 мск, В 13:00 мск начнётся встреча молодёжного первенства Туркменистана между «Ахалом» и «Сагадамом».
Четыре матча пройдут в чемпионате Китайского Тайбэя. Начало всех матчей — в 11:00 мск. «Хан Юэнь» сыграет с «Тайчжун Футуро», «Тайнань Сити» — с «Тайпауэром», «Тайбэй Татунг» — с «Тайчен Лайонс», а «Хасус ТСУ» — с «Мин Чуанем».
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