Коронавирус. Последние новости. Прогноз врача из Коммунарки: Россия готова к пику эпидемии

Реаниматолог городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Егор Ларин дал прогноз на пик коронавируса.

«Пик эпидемии коронавируса в России наступит не в самое ближайшее время. Несмотря на то что заболеваемость будет расти, страна к эпидемиологическому пику готова. Что касается конкретно нашего госпиталя, потенциал на приём пациентов есть, разворачиваются дополнительные койки, привлекается ещё персонал, все мобилизованы», — отметил Ларин.

По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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