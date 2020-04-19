Курс доллара США. Прогноз аналитика: рынку нужны хорошие новости

Ведущий аналитик QBF Олег Богданов дал прогноз на курс доллара к рублю в ближайшую неделю.
«Цены на нефть, судя по всему, находятся на уровнях, ниже которых начнётся массовое банкротство нефтяных компаний, особенно в США. Добыча нефти резко упадёт. Рынку нужны хорошие новости, поэтому любая позитивная экономическая новость способна стабилизировать ситуацию с ценами на нефть, а возможно, и толкнуть их ближе к 35−40 долларам. В этом случае рубль получит дополнительный стимул к росту.
Еще один фактор, влияющий на курс, — это возможное снижение ключевой ставки Банком России. С одной стороны, он должен негативно влиять на нацвалюту, но с другой — он же усилит привлекательность российских облигаций, что всегда увеличивает спрос на рубль. Поэтому на следующей неделе я бы ждал пару доллар-рубль ближе к 73, а может быть, и к 72».
Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).
В марте после обвала цены на нефть курс рубля резко снизился. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей. В последние недели американская валюта дешевеет.
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