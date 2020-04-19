Коронавирус сегодня. Прогноз Дональда Трампа на число жертв в США

Президент США Дональд Трамп дал прогноз на число жертв коронавируса в стране.



«Думаю, мы будем на уровне существенно ниже 100 тысяч. Считаю, сейчас мы движемся, вероятно, к уровню 60, возможно, 65 тысяч.



Если бы власти ничего не предпринимали, могло бы умереть более 2 млн человек. Минимальное число жертв составило бы 1,6 млн человек. Но мы проделали большую работу. Принимаемые меры позволили скорректировать прогнозы смертности между 100 и 240 тысячами, а затем и до более низкого уровня», — отметил Трамп.

Эксперты настроены оптимистично: если ВОЗ до 2021 года объявит о создании вакцины от COVID-19, сыграет ставка за коэффициент 1.65, что соответствует 56.5% вероятности. Если Всемирная организация здравоохранения не создаст вакцину в этом году, зайдёт коэффициент 2.15 (43.5%).



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