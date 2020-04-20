Курс доллара сегодня. Прогноз Андрея Костина: рубль укрепится в 2021 году

Глава ВТБ Андрей Костин дал прогноз на курс доллара США в долгосрочной перспективе.
«Принципиально, что в этот кризис, в отличие от предыдущих, ЦБ не прибегнул к повышению ставки. И это очень важное достижение. Курс доллара отскочил на 15%, в допустимых для банков пределах. Я верю, что мы не выйдем за пределы 80 рублей за доллар, а в дальнейшем, в 2021 году, курс рубля укрепится. Сейчас инвесторами руководят эмоции, а не расчёты, поэтому каждый день мы видим очень разнонаправленную динамику», — заявил Костин.
Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).
В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 20 апреля 2020
-
10:00
- 19 апреля 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:20
-
13:40
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 18 апреля 2020
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30