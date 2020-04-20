Что делать с рублем сегодня. Прогноз аналитика: возможно падение до 80 рублей за доллар

Аналитик Forex Optimum Иван Капустянский дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Пока цены на нефть будут низкими, рубль продолжит ориентироваться в первую очередь на их динамику. Но пока не будет восстановления экономической деятельности в мире, ожидать роста нефтяных котировок бесполезно. Наиболее вероятный сценарий – дрейф в широком диапазоне $20-40 за баррель в зависимости от новостей. На этом фоне валютная пара доллар/рубль также будет консолидироваться в широком диапазоне и при резком снижение цен на нефть, может провалиться в коридор 78-80 рублей», — подчеркнул Капустянский.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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