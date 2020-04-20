Курс доллара на неделю 20-26 апреля. Прогноз эксперта: рубль будет падать вместе с нефтью

Аналитик «БКС премьер» Антон Покатович дал прогноз на курс доллара США на ближайшую неделю.
«В ближайшей перспективе курс рубля будет формироваться в диапазоне 73.5 — 75.5. Но такой курс будет возможным только при пятничных ценах на нефть. Если же котировки «чёрного золота» обвалятся в диапазон $25-27 за бочку, то давление на нацвалюту моментально возрастёт. Если же говорить о более дальней перспективе, то рубль скорее всего будет снижаться к основным резервным мировым валютам и до конца мая уйдёт в коридор 76-78», – заявил Покатович.
Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).
В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.
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