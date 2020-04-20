Коронавирус. Прогноз ученого: эпидемия в России идёт по промежуточному сценарию

Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.



«Ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценариями. В первом случае болезнь могла бы получить максимально широкое распространение. Во втором есть шансы вернуться к нормальной жизни в конце июня. Сейчас в России наблюдается не экспоненциальный рост, а субэкспоненциальный. Это немного медленнее. Эпидемия в нашей стране достигнет пика к середине мая с выходом на плато к первой декаде июня», — заявил Каримов.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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