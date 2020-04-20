Коронавирус сегодня, 20 апреля. Прогноз Минздрава Беларуси: в течение месяца наступит спад

Главный государственный санитарный врач республики Беларусь Наталья Жукова дала прогноз на распространение коронавирусной инфекции в стране.



«В течение двух-трех недель ситуация не закончится, мы будем в эпидпроцессе. Но хотела бы отметить, что ситуация управляема. Почему мы делаем такой вывод: мы отслеживаем еще заболеваемость респираторными инфекциями. Снижение заболеваемости ОРВИ в Беларуси дает основания полагать, что и заражения численности коронавирусом стабилизируется либо начнет снижаться», — заявила Жукова.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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