Коронавирус. Свежие новости. Прогноз Ильи Геркуса: Россия пройдёт пик в конце апреля

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.



«Рост числа заболевших в России продолжается, но его темпы сильно ниже наших европейских соседей. К тому же не будем забывать, что помимо естественного роста количества заболевших расширяется количество тестов, то есть точность выявления заболевания. Исходя из моих оценок, пик роста заболевших мы пройдём в конце апреля, основная стадия эпидемии закончится к концу мая, всего заболеют около 200 тысяч человек, погибших менее 5 тысяч», — написал Геркус в своём «твиттере».



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.