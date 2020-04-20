Коронавирус. Свежие новости. Прогноз академика: нас ждет вторая волна эпидемии

Академик РАН Сергей Недоспасов дал прогноз на вторую волну коронавирусной инфекции.



«Если нет профилактической вакцины, то вторая волна возможна. Но, вероятнее всего, она будет гораздо меньшего масштаба. Сейчас невозможно делать точные прогнозы по поводу сроков новой вспышки коронавируса, поскольку сам вирус непредсказуем. Это зависит от работы системы здравоохранения и жизни отдельной популяции», — отметил Недоспасов.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.