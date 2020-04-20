Букмекеры назвали шансы Артёма Милевского получить «Золотой мяч»-2021

Чемпионат Беларуси по футболу — один из немногих в мире продолжающихся футбольных турниров. Букмекеры назвали вероятность того, что «Золотой мяч»-2021 получит один из игроков белорусской Высшей лиги.
По оценке аналитиков, вероятность такого развития событий крайне мала. Сделать ставку на то, что «Золотой» мяч уедет в Беларусь, можно с коэффициентом 50.00. Это примерно 2% вероятности.
Отдельно можно поставить на то, что престижную награду получит нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский. Вероятность этого букмекеры оценили коэффициентом 101.00. Это примерно 1% вероятности.
В текущем сезоне Милевский забил 2 гола в 5 матчах чемпионата Беларуси.
Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!
- 20 апреля 2020
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 апреля 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:20
-
13:40
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 18 апреля 2020
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00