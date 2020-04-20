Букмекеры назвали шансы Артёма Милевского получить «Золотой мяч»-2021

Чемпионат Беларуси по футболу — один из немногих в мире продолжающихся футбольных турниров. Букмекеры назвали вероятность того, что «Золотой мяч»-2021 получит один из игроков белорусской Высшей лиги.



По оценке аналитиков, вероятность такого развития событий крайне мала. Сделать ставку на то, что «Золотой» мяч уедет в Беларусь, можно с коэффициентом 50.00. Это примерно 2% вероятности.



Отдельно можно поставить на то, что престижную награду получит нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский. Вероятность этого букмекеры оценили коэффициентом 101.00. Это примерно 1% вероятности.



В текущем сезоне Милевский забил 2 гола в 5 матчах чемпионата Беларуси.



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