Эксперты: турнир UFС может пройти на частном острове. Шансы 50%

Дэйна Уайт отменил турнир UFC 249 из-за коронавируса. При этом Уайт пообещал, что UFC вернется первым из мира спорта. Букмекеры принимают ставки на то, что один из турниров в 2020 году пройдет на частном острове.



Сделать ставку на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.85. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что Уайт не станет арендовывать остров для проведения мероприятия.



Президент UFC собирался провести на частном острове турнир 249. Предполагалось, что бойцов доставят туда на частных вертолетах. У всех организаторов и участников мероприятия должны были брать тест на коронавирус перед высадкой на остров.



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