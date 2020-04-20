Кержаков о рекламе сомнительных инвестиций: я не знаю, пирамида это или нет

Известный блогер Андрей Алистаров выпустил на своем ютуб-канале видео с разоблачением фонда Gafarov and Partners Fund (gap-fin), который занимается «инвестициями» в ставки на спорт. Во время прямого эфира с экс-футболистом сборной России Александром Кержаковым Алистаров задал вопрос о сотрудничестве бывшего нападающего с фондом.



«Насчет пирамиды я не знаю…я знаю Гафарова. Я знаю то, что мне предложили, то, с чем меня познакомили, то, что мне рассказали – меня это устроило. Я не знаю, насколько это пирамида или нет, я так же, как и люди, доверился», — ответил Кержаков.



Ранее стало известно, что Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров, экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров и телеведущий «Матч ТВ» Тимур Скляров опубликовали в своих аккаунтах в «Инстаграме» фотографии, на которых они красуются в одежде с логотипом фонда. Также на общей фотографии присутствует Руслан Нигматуллин.



Фонд соответствует некоторым признакам «финансовых пирамид», которые перечислены на официальном сайте ЦБ РФ. Кроме того гарантировать прибыльность ставок на спорт невозможно. При этом Gafarov and Partners Fund не позволяет проверить то, соответствует ли реальности заявленная средняя доходность «инвестиций».



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Аршавин, Мостовой и Тихонов прорекламировали сомнительные инвестиции в ставки на спорт