Основатели фонда, который прорекламировали экс-футболисты сборной России, — банкроты

Известный блогер Андрей Алистаров выпустил на своём канале в YouTube видео с разоблачением фонда Gafarov and Partners Fund (gap-fin), который занимается «инвестициями» в ставки на спорт.



«Сама конторка зарегистрирована в Лондоне, но в договоре прописано, что споры разрешаются в соответствии с законодательством России. Но могут ли они вести свою деятельность, если они являются банкротами? Они на пару должны десятки миллионов», — заявил Алистаров.



Он продемонстрировал выписки из решений судов, по которым общая сумма долга основателей и руководителей фонда превышает 40 млн рублей.



Ранее стало известно, что Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров, экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров и телеведущий «Матч ТВ» Тимур Скляров опубликовали в своих аккаунтах в «Инстаграме» фотографии, на которых они красуются в одежде с логотипом фонда. На общей фотографии присутствует также Руслан Нигматуллин.



Фонд соответствует некоторым признакам финансовых пирамид, которые перечислены на официальном сайте ЦБ РФ. Кроме того, гарантировать прибыльность ставок на спорт невозможно. При этом Gafarov and Partners Fund не позволяет проверить, соответствует ли реальности заявленная средняя доходность «инвестиций».



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Аршавин, Мостовой и Тихонов прорекламировали сомнительные инвестиции в ставки на спорт