Цена нефти Urals сегодня. Прогноз АКРА: в ближайшие два года большого роста ждать не стоит

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) дало прогноз на стоимость российской нефти Urals на ближайшие два года.



«В базовом и пессимистичном сценарии даже в 2021 году Urals будет стоить $ 35 за баррель в среднем по году, хотя в оптимистичном может составить $ 45 за баррель по итогам 2021 года.



На фоне низкого спроса на нефть в 2020 году в пессимистичном сценарии Urals в среднем по году может остаться примерно на уровне $ 25 за баррель. В базовом сценарии, как и в оптимистичном, цена российской нефти подрастёт до примерно $ 35 за баррель по итогам года.



Начиная с 2022 года как в базовом, так и пессимистичном сценарии ожидаем роста Urals до $ 45 за баррель и $47 в 2023-2024 годах.



Минимум на 50% текущее падение цены на нефть вызвано временным снижением спроса, поэтому цена барреля нефти Urals в $ 45 не должна рассматриваться как оптимистичный прогноз. В отличие от 2014 года, когда в отношении цен на нефть был пересмотрен долгосрочный ориентир, от правительства РФ по итогам текущего кризиса, вероятно, не потребуется фундаментальная консолидация бюджета. Это позволит избежать рисков снижения государственного потребления и сдерживающего эффекта для роста экономики», — говорится в прогнозе.



Вчера цена майского фьючерса нефти WTI впервые в истории опустилась ниже нуля, а затем достигла отметки $ -40. Вслед за ней в отрицательную зону ушли и фьючерсы Urals.



Букмекеры ожидали, что по состоянию на 10 апреля 2020 года цена нефти будет находиться в районе $ 27 за баррель. 14 апреля цена на нефть Brent опустилась ниже $ 30 за баррель впервые с момента заключения соглашения о сокращении добычи, что вызвало беспокойство инвесторов.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.