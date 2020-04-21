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Цена нефти Urals сегодня. Прогноз АКРА: в ближайшие два года большого роста ждать не стоит

Цена нефти Urals сегодня. Прогноз АКРА: в ближайшие два года большого роста ждать не стоит
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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) дало прогноз на стоимость российской нефти Urals на ближайшие два года.

«В базовом и пессимистичном сценарии даже в 2021 году Urals будет стоить $ 35 за баррель в среднем по году, хотя в оптимистичном может составить $ 45 за баррель по итогам 2021 года.

На фоне низкого спроса на нефть в 2020 году в пессимистичном сценарии Urals в среднем по году может остаться примерно на уровне $ 25 за баррель. В базовом сценарии, как и в оптимистичном, цена российской нефти подрастёт до примерно $ 35 за баррель по итогам года.

Начиная с 2022 года как в базовом, так и пессимистичном сценарии ожидаем роста Urals до $ 45 за баррель и $47 в 2023-2024 годах.

Минимум на 50% текущее падение цены на нефть вызвано временным снижением спроса, поэтому цена барреля нефти Urals в $ 45 не должна рассматриваться как оптимистичный прогноз. В отличие от 2014 года, когда в отношении цен на нефть был пересмотрен долгосрочный ориентир, от правительства РФ по итогам текущего кризиса, вероятно, не потребуется фундаментальная консолидация бюджета. Это позволит избежать рисков снижения государственного потребления и сдерживающего эффекта для роста экономики», — говорится в прогнозе.

Вчера цена майского фьючерса нефти WTI впервые в истории опустилась ниже нуля, а затем достигла отметки $ -40. Вслед за ней в отрицательную зону ушли и фьючерсы Urals.

Букмекеры ожидали, что по состоянию на 10 апреля 2020 года цена нефти будет находиться в районе $ 27 за баррель. 14 апреля цена на нефть Brent опустилась ниже $ 30 за баррель впервые с момента заключения соглашения о сокращении добычи, что вызвало беспокойство инвесторов.

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