Коронавирус. Свежие новости. Прогноз Вероники Скворцовой на пик эпидемии в России

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова дала прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.



«Наши аналитики и математики каждый день обновляют прогноз. По их данным, до мая мы точно будем на плато. Это произойдёт либо в конце этой недели, либо уже на следующей. Но с этого плато мы ещё долго будем спускаться. В каждом округе мы смотрим ситуацию отдельно. По всему видно, что на самом деле мы недалеко от пика.



Мы пока прирастаем, но очень интересно прирастаем: число тяжёлых форм остановилось, оно больше не растёт, но общий прирост есть», — заявила Скворцова.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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