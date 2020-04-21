Коронавирус. Последние новости. Прогноз Леонида Рошаля: Россия делает всё правильно

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.



«Пик заболеваемости скоро наступит. Вероятнее всего, страна уже подходит к этому моменту. То, что ещё будут появляться люди, у которых может быть положительный тест, — да, это ещё могут. У России было немного времени подготовиться к пандемии, но сейчас всё делается правильно, делается фактически максимально», — отметил Рошаль.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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