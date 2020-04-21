Коронавирус сегодня. Прогноз эксперта: эта неделя будет переломной

Главный внештатный эпидемиолог России, академик Николай Брико дал прогноз на распространение коронавируса на территории страны.



«Говорить о том, что мы прошли пик, еще невозможно. Текущая неделя должна показать, наступил ли перелом в развитии эпидемиологической ситуации в стране. Хочется верить, что текущая неделя нас порадует. Однако надо понимать, что если даже эпидемиологический процесс окажет позитивное развитие, то это не означает, что надо отменять меры по самоизоляции. Мы постепенно будем входить в пятую фазу эпидемиологического развития», — заявил Брико.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе на то, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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