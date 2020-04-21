Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Что делать с рублём сегодня. Прогноз: рухнувшая нефть не оставит поводов для оптимизма

Что делать с рублём сегодня. Прогноз: рухнувшая нефть не оставит поводов для оптимизма
Ставки / Прогнозы 0

Аналитики «Нордеа Банка» дали прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.

«Рубль формально имеет два внутренних фактора поддержки: приближение апрельского пика налоговых платежей и предстоящее в пятницу заседание Банка России, по итогам которого мы ожидаем снижения ставки. Однако в условиях ограниченных объёмов налоговых выплат и сдержанного аппетита со стороны инвесторв к рисковым активам эти факторы вряд ли станут источником существенного улучшения позиций рубля.

В случае умеренно позитивного внешнего фона к концу недели рубль может вернуться в диапазон 73-74 в паре с долларом и ниже 80 в паре с евро. Внешний фон при этом продолжит определяться динамикой распространения нового типа коронавирусной инфекции в мире. Темпы распространения остаются весьма высокими, порождая тревожные ожидания продления мер карантина, поэтому значимых поводов для оптимизма очень мало», – подчеркнули в «Нордеа Банке».

Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).

В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020